Giresun Belediye Başkanı Köse'den Canlı Hayvan Pazarı Alanında İnceleme

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ülper Köyü'nde yapımı devam eden canlı hayvan pazarı alanında incelemelerde bulundu. Alanın Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Köse, "Yeni hayvan pazarı hem satıcılara hem de alıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda şehrimiz ekonomisine de katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

Köse, Ülper Köyü'nde yapımı devam eden canlı hayvan pazarı alanındaki çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaya ilişkin ilgili birim müdürlerinden bilgi alan Köse, projenin son durumu ve ilerleyişine ilişkin detayları yerinde değerlendirdi. Köse, hayvan pazarının bölge için önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Projenin özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmasının büyük önem taşıdığını belirten Köse, vatandaşların modern ve düzenli bir alanda hizmet almasının hedeflendiğini belirterek, alanın bayrama yetiştirilmesi talimatı verdi. Köse, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek, hijyenik ve düzenli bir canlı hayvan pazarı oluşturuyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak planladığımız bu proje, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız için önemli bir hizmet olacak. Yeni hayvan pazarı hem satıcılara hem de alıcılara büyük kolaylık sağlayacak. Aynı zamanda şehrimiz ekonomisine de katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Giresun Belediyesi'ne ait toplam 31,5 dönümlük arazinin 3 dönümlük bölümünde hayata geçirilecek proje kapsamında alanda, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek dinlenme, yiyecek içecek ve ihtiyaç noktaları da yer alacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem üreticilerin hem de vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabileceği bir alanın hizmete sunulması planlanıyor.