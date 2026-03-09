Giresun Belediyesi, Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'ni Kurdu

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kentte güvenliği artırmak ve denetimleri daha etkin hale getirmek amacıyla Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi kuruldu. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Sistemimizde 45 aktif kamera bulunuyor. İlave olarak yakın zamanda 19 yeni kamera ile sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Bu kameralar 7 gün 24 saat boyunca kayıtta olacak. Bu sayede şehrimizde olup biten her hareketi güvenle takip edeceğiz" dedi.

Giresun Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sistem kapsamında Zabıta Müdürlüğü tarafından şehirdeki ana arterlere yerleştirilen kameralar üzerinden görüntüler izlenecek. Görüntülerde zabıtanın denetim alanına giren; kaldırım işgali, çöp bırakılması, sigara izmariti, belirlenen saatler dışında yasak caddelere araçların girişi gibi durumlar izlenerek kent güvenliği sağlanacak ve ekipler hızlı şekilde müdahale edebilecek.

7-24 kayıt yapacak olan aktif kamera sayısının 45, ilave kamera sayısının ise 19 olduğu bildirildi.

Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden sistemin işleyişine ilişkin bilgi alan Köse, kameraların başına geçerek kurallara aykırı görüntüleri izleyip ekiplere telsizle talimat verdi.

Köse, açılışta yaptığı konuşmada ise şehirde düzeni ve güvenliği sağlamak için zabıta ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Merkezin çalışmaları daha güçlü bir hale getireceğini aktaran Köse, merkezin kentte güvenliği sağlamak ve düzeni korumak için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sistemimizde 45 aktif kamera bulunuyor. İlave olarak yakın zamanda 19 yeni kamera ile sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Bu kameralar 7 gün 24 saat boyunca kayıtta olacak. Bu sayede şehrimizde olup biten her hareketi güvenle takip edeceğiz. Bu sistemle, özellikle kaldırım işgalleri, gelişigüzel çöp bırakılması, halkın dini duygularını suistimal eden dilenciler, sigara izmariti atılması gibi zabıtanın denetiminde olan birçok konuyu anında tespit edeceğiz. Ayrıca, cadde ve sokaklarımızda encümen kararlarıyla belirlenmiş saatler dışında araç girişlerini de takip edeceğiz. Bu sayede hem yayalarımızın güvenliği sağlanacak hem de kent düzenimiz korunacak. Sistemimiz şu anda kentimizin ana arterlerinde ve en yoğun noktalarında devreye alınmış durumda. Bizler, Giresun'umuzu hem modern hem de güvenli bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."