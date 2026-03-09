Giresun Belediyesi, Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'ni Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Belediyesi, Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'ni Kurdu

09.03.2026 10:24  Güncelleme: 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, şehirde güvenliği artırmak için Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'ni kurdu. Başkan Fuat Köse, 45 mevcut kameraya ek olarak 19 yeni kamera ile sürekli izleme yapılacağını açıkladı.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kentte güvenliği artırmak ve denetimleri daha etkin hale getirmek amacıyla Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi kuruldu. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Sistemimizde 45 aktif kamera bulunuyor. İlave olarak yakın zamanda 19 yeni kamera ile sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Bu kameralar 7 gün 24 saat boyunca kayıtta olacak. Bu sayede şehrimizde olup biten her hareketi güvenle takip edeceğiz" dedi.

Giresun Belediyesi tarafından geliştirilen yeni sistem kapsamında Zabıta Müdürlüğü tarafından şehirdeki ana arterlere yerleştirilen kameralar üzerinden görüntüler izlenecek. Görüntülerde zabıtanın denetim alanına giren; kaldırım işgali, çöp bırakılması, sigara izmariti, belirlenen saatler dışında yasak caddelere araçların girişi gibi durumlar izlenerek kent güvenliği sağlanacak ve ekipler hızlı şekilde müdahale edebilecek.

7-24 kayıt yapacak olan aktif kamera sayısının 45, ilave kamera sayısının ise 19 olduğu bildirildi.

Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden sistemin işleyişine ilişkin bilgi alan Köse, kameraların başına geçerek kurallara aykırı görüntüleri izleyip ekiplere telsizle talimat verdi.

Köse, açılışta yaptığı konuşmada ise şehirde düzeni ve güvenliği sağlamak için zabıta ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını söyledi.

Merkezin çalışmaları daha güçlü bir hale getireceğini aktaran Köse, merkezin kentte güvenliği sağlamak ve düzeni korumak için atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sistemimizde 45 aktif kamera bulunuyor. İlave olarak yakın zamanda 19 yeni kamera ile sistemimizi daha da güçlendireceğiz. Bu kameralar 7 gün 24 saat boyunca kayıtta olacak. Bu sayede şehrimizde olup biten her hareketi güvenle takip edeceğiz. Bu sistemle, özellikle kaldırım işgalleri, gelişigüzel çöp bırakılması, halkın dini duygularını suistimal eden dilenciler, sigara izmariti atılması gibi zabıtanın denetiminde olan birçok konuyu anında tespit edeceğiz. Ayrıca, cadde ve sokaklarımızda encümen kararlarıyla belirlenmiş saatler dışında araç girişlerini de takip edeceğiz. Bu sayede hem yayalarımızın güvenliği sağlanacak hem de kent düzenimiz korunacak. Sistemimiz şu anda kentimizin ana arterlerinde ve en yoğun noktalarında devreye alınmış durumda. Bizler, Giresun'umuzu hem modern hem de güvenli bir şehir haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Fuat Köse, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun Belediyesi, Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'ni Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:11
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek’ten kritik çağrı geldi
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:46:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun Belediyesi, Zabıta Kent Güvenliği Koordinasyon Merkezi'ni Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.