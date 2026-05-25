Giresun'daki Kazada Hayatını Kaybeden Aile Toprağa Verildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Giresun'daki zincirleme kazada hayatını kaybeden Ali-Melek Yıldız çifti ile 3 çocuğu için Trabzon'un Arsin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız ailesinin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Yıldız çifti ve 3 çocuğu, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında dualarla yan yana toprağa verildi.