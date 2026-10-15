Giresun Dereli'de Çalca köyü mevkisinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Giresun Dereli'de Çalca köyü mevkisinde iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Dereli ilçesinde, Giresun-Dereli kara yolu Çalca köyü mevkisinde iki otomobil çarpıştı; kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Giresun'un Dereli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giresun-Dereli kara yolu Çalca köyü mevkisinde, C.K. yönetimindeki 28 ACG 949 plakalı otomobil ile M.Y. idaresindeki 28 ADP 488 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü C.K. ile N.K. ve H.K, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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