Giresun Espiye'de 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
Espiye Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesi şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Etkinlikler kapsamında Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın mezarı ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaymakamı Taner Tengir, gazetecilere, hain darbe girişiminde göğsünü siper ederek milli iradeye sahip çıkan aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlık temennisinde bulundu.
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