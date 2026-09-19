Giresun Espiye'de akşam yağışı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su altında bıraktı

Giresun Espiye'de akşam yağışı Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Espiye'de akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Espiye Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde su baskınları meydana gelirken ekipler ilçe genelindeki olumsuzlukları gidermek için çalışıyor.
Giresun'un Espiye ilçesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Espiye Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde de su baskınları meydana geldi.
Ekipler ilçe genelindeki olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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