(GİRESUN) - Giresun Kalesi'nde "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" öncesinde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.
Giresun Belediyesi ekipleri, Uluslararası Giresun Aksu Festivali öncesinde kale ve çevresinde bakım-onarım ve düzenleme çalışmaları yaptı. Yetkililer, kalede periyodik olarak temizlik ve bakım onarım çalışmalarının devam edeceğini belirterek, kaleyi ziyaret eden vatandaşları da çevreyi temiz kullanmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.
Son Dakika › Güncel › Giresun Kalesi'nde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?