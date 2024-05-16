Giresun Kalesi'nde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı

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(GİRESUN) - Giresun Kalesi'nde "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" öncesinde temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı.

Giresun Belediyesi ekipleri, Uluslararası Giresun Aksu Festivali öncesinde kale ve çevresinde bakım-onarım ve düzenleme çalışmaları yaptı. Yetkililer, kalede periyodik olarak temizlik ve bakım onarım çalışmalarının devam edeceğini belirterek, kaleyi ziyaret eden vatandaşları da çevreyi temiz kullanmaları konusunda duyarlı olmaya davet etti.