Giresun Keşap'ta denizde gözden kaybolan yabancı uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu 2 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Düzköy sahilinden serinlemek için denize giren Moldova uyruklu A.B. ile M.G, bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan bu kişiler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü oldukları ve ilçede dinlenmek için mola verdikleri öğrenilen A.B. ve M.G'nin tedavileri devam ediyor.