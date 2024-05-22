Giresun\'un Espiye ilçesinden 48 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı

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Giresun'un Espiye ilçesinden 48 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İlçedeki halk pazarı alanında gerçekleştirilen programda, din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilerek ilahiler okundu.

Espiye Müftüsü Osman Gülbe, törende yaptığı konuşmada, kura sonucu hacca gitmeye hak kazananların çok nasipli olduklarını belirtti.

Hacı adaylarına ibadetini yaparken sabırlı olmalarını tavsiye eden Gülbe, "Kutsal topraklarımıza giden hac yolcularımızı dualarla yolcu ediyoruz. Rabbim hemşehrilerimize, hac yolculuklarına hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin." dedi.

Duaların ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı.