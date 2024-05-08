Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi

Giresun\'un Yağlıdere ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

08.05.2024 15:50
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit Enver Şahin Ortaokulu Kütüphanecilik Kulübünce ilçe meydanında organize edilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu.

Okulun Müdür Yardımcısı Selami Aydın, etkinlikte yaptığı konuşmada, teknoloji bağımlılığına dikkati çekti.

Bunun çeşitli zararları olduğuna işaret eden Aydın, "Hepimiz, 'Çocuklarımız kitap okumuyor' diyoruz. Sebeplerinden biri de telefon ile çok vakit geçirmekten kaynaklanıyor. Bizler okuyacağız ki çocuklarımız da örnek olacak. Bizler farkındalık oluşturmak adına böyle bir çalışma yaptık." dedi.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Hekim ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlhan Bahçekapılı da katıldı.

Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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