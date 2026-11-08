Giresun'un yüksek kesimleri karla kaplandı, doğaseverler Boncukçukur'da yürüyüş yaptı - Son Dakika
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Giresun'un yüksek kesimleri karla kaplandı, doğaseverler Boncukçukur'da yürüyüş yaptı

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Giresun\'un yüksek kesimleri karla kaplandı, doğaseverler Boncukçukur\'da yürüyüş yaptı
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Giresun'da sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Güce ilçesine bağlı 1700 rakımlı Boncukçukur köyünü beyaza bürüdü. Köyde yollar, ağaçlar ve tepeler karla kaplanırken doğaseverler bu yollarda yürüyüş yapıp manzarayı fotoğrafladı.

GİRESUN'un yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaza büründü. Karla kaplanan yollarda yürüyüş yapan doğaseverler, kış havasının keyfini çıkardı.

Kentte sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Güce ilçesine bağlı 1700 rakımlı Boncukçukur köyünde yağışın ardından yollar, ağaçlar ve tepeler karla kaplandı. Köyde oluşan kış manzarası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen doğaseverler, beyaza bürünen yollarda yürüyüş yapıp, temiz havanın ve manzaranın keyfini çıkardı. Zaman zaman mola verip çevreyi inceleyen vatandaşlar, güzel manzaraları fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
GiresunGüncelYaşamGüceSon Dakika

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