Giresun Üniversitesi TURAN takımı TEKNOFEST 2026 ödül heykelciği dalında birinci oldu - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi TURAN takımı TEKNOFEST 2026 ödül heykelciği dalında birinci oldu

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Giresun Üniversitesi TURAN takımı, TEKNOFEST 2026 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması Ödül Heykelciği kategorisinde birincilik elde etti. Göbeklitepe dikilitaşlarından esinlenen tasarım, TEKNOFEST 2026'da dereceye giren takımlara verilecek ödül heykelciklerinde kullanılacak.

Giresun Üniversitesi, TEKNOFEST 2026 Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması Ödül Heykelciği kategorisinde birincilik elde etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, TURAN takım kaptanı ve tasarımcı Ahmethan Çoruh, Raşit Küçük, Şevket Yazar ve Atilla Valiyev ile takım danışmanı Doç. Seda Nur Atasoy'dan oluşan ekibin ortaya koyduğu çalışmayla TEKNOFEST 2026 ödül heykelciklerinin tasarımını gerçekleştirmeye hak kazandığı belirtildi.

Ödül heykelciklerinin ana gövdesinde Göbeklitepe dikilitaşlarından esinlenen taş doku kullanılırken, modern çizgiler ve yükselen TEKNOFEST ambleminin geleceğin teknolojisine ve gençlerin yenilikçi vizyonuna gönderme yaptığı ifade edildi.

"Geçmişin Köklerinden, Geleceğin Kanatlarına" yaklaşımıyla şekillendirilen tasarımda tarih ve teknolojinin aynı görsel dil içerisinde bir araya getirildiği, tasarımın gövdesinde kabartma figürlü eskitme taş efektli kompozit malzeme logo ve dinamik kanat formlarında ise metal detayların tercih edildiği kaydedildi.

Ödül heykelciklerinin, TEKNOFEST 2026'da dereceye giren takımlara verilecek birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kapsadığı vurgulanan açıklamada, "Mühendislik disiplini ile sanatsal vizyonu bir araya getiren TURAN takımı, TEKNOFEST'in havacılık ve teknoloji ruhunu, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturan özgün bir ödül tasarımı ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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