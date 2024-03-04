Giresun Valisi, Terör ve Suçlarla Mücadelede Yoğun Çalışma Yaptıklarını Açıkladı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, siber suçlar, trafik olayları ve asayiş suçları kapsamında yoğun mücadele halinde olduklarını söyledi.
Serdengeçti, Giresun Valiliğinde İl Jandarma Komutanı Albay Özgir Özer ve Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ile 2024 yılının ilk iki ayındaki asayiş ve trafik olaylarını değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantının şeffaf yönetim anlayışı kapsamında düzenlediğini belirten Serdengeçti, şöyle devam etti:
"Yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçılığı organizatörleri, siber suçlar, trafik olayları ve asayiş suçları kapsamında mesai arkadaşlarımızla yoğun mücadele halindeyiz. Giresun'umuz çok güzel ve özel bir şehir. Tabiat harikaları, zengin kültürü, tarımdan sanayiye her alanda başarıdan başarıya koşma arzusuyla tabii huzurun da en güzelini hak ediyoruz. İlimizde jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimiz arasında mükemmel bir uyum var. Bu güçlü işbirliği huzur ve güven hizmetinin tecelli etme noktasında fevkalade önemli bir husus."
Vali Serdengeçti, güvenlik güçleriyle tek yürek ve tek bilek halinde canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, "Ülkemizin güvenlik konseptinin en önemli davranışsal parametresinin saha çalışmaları olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu noktada gerek okul çevrelerinde gerek vatandaşlarımızın toplu veya bireysel bulanabileceği alanlarda, yollarımızda, yaylarımızda, umuma açık yerlerde kısaca suç işlemenin elverişli hale gelebileceği her alanda son derece tedbirli ve teyakkuz halindeyiz." dedi.
Başta FETÖ, PKK, sol ve dini istismar eden örgütler olmak üzere terörün her türlüsü ile amansız bir mücadele verdiklerine işaret eden Serdengeçti, şunları kaydetti:
"İlimizde son 2 ayda bu anlamda 29 operasyon gerçekleştirdik. Yağlıdere ilçemiz Karaduva Deresi, Sırataş Tepesi barınma alanında 8 Ocak'ta sözde Karadeniz açılım grubunca kullanıldığı değerlendirilen muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirdik. Bu operasyonlarımıza, son terörist de ülkemiz ve milletimiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar kararlılıkla devam edeceğiz."
Serdengeçti, ocak ve şubat aylarında 93 uyuşturucu operasyonu yapıldığını, gözaltına alınan 64 kişiden 17'sinin tutuklandığını, bu operasyonlarda 5 bin 282 gram esrar, 2 bin 322 gram sentetik uyuşturucu gibi çok miktarda madde ele geçirildiğini ifade etti.
Organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda 8 kişinin yakalandığını ve bunlardan 1'inin tutuklandığını kaydeden Vali serdengeçti, 38 silah kaçakçılığı operasyonlarında ise 4 kişinin tutuklandığını aktardı.
Serdengeçti, mali suçlarla ilgili 23 operasyon yapıldığını kaydederek, "Takibi gereken olaylarda aydınlatılma, millete ve devlete karşı suçlarda aydınlatılma ve topluma karşı suçlarda aydınlatılma oranları yüzde 100'dür. Kişilere karşı suçlarda aydınlatılma oranı yüzde 96,35, mal varlığına karşı suçlarda aydınlatılma oranı yüzde 83,1'den oluşuyor. Tamamı aydınlanana kadar da çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Son 2 ayda 189 aranan şahsın yakalandığını belirten Serdengeçti, siber suçlarla ilgili çalışmalarda ise gözaltına alınan 24 kişiden 5'inin tutuklandığını ifade etti.
Serdengeçti, Giresun'da 2024 yılı içerisinde meydana gelen 128 trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, trafik denetimlerinde kontrol edilen 156 bin 576 araçtan 3 bin 813'üne cezai işlem uygulandığını ve 1547 aracın trafikten men edildiğini sözlerine ekledi.
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