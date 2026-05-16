Giresunlu Öğrenciler Macaristan\'da Sağlık Eğitimi Aldı

Giresun'daki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Macaristan'da hasta bakımına yönelik sağlık uygulamalarıyla ilgili eğitim faaliyetlerine katıldı.

Okulun 9 öğrencisi 2 öğretmen eşliğinde, Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Harmonia Yaşlı Bakım Köyünde gerçekleştirilen Erasmus+ programını tamamladı.

Yaşlı bakım hizmetlerine yönelik uluslararası uygulamaları yerinde gözlemleme ve mesleki deneyim kazanma fırsatı yakalayan öğrenciler, yaşlı bireylerle etkili iletişim kurma, rehabilitasyon uygulamaları, hasta transfer sistemleri ve günlük yaşam destek hizmetleri konusunda deneyim kazandı.

Öğrenciler ayrıca farklı kültürleri tanıyarak yabancı dil, sosyal, kültürel ve iletişim becerilerini de güçlendirdi.

Lisenin müdürü Zekeriya Karakayalı, öğrencilerin Avrupa'da mesleki eğitim deneyimi kazanmasının, farklı kültürleri tanımasının ve uluslararası bakış açısı geliştirmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.