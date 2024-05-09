Giresunlu Sporcu Turgut Aslan Yaraman Dünya Rekoru Kırdı

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(GİRESUN)- Portekiz'in Madeira kentinde düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda dünya rekoru kıran Giresunlu sporcu Turgut Aslan Yaraman, antrenörü Ali Şahin ile birlikte Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Köse, Yaraman'ı başarısından dolayı tebrik ederek, Giresun ve Türkiye olarak kendisiyle gurur duyduklarını dile getirdi ve plaket taktim etti.

Köse, kendisinin de gençlik yıllarında amatör futbol oynadığını ve Sanayispor'da başkanlık yaptığını belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu söyledi.

Yaraman, Portekiz'deki Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 1 bronz madalya kazanmış ve 1.07.91'lik derecesiyle dünya rekoru kırmıştı.