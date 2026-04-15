"Gırgıriye Müzikali", 46 Yıl Aradan Sonra Yeniden Ataşehir'de Sahneye Taşındı

(İSTANBUL) - Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından "Gırgıriye", 46 yıl aradan sonra müzikal uyarlamasıyla yeniden Ataşehir'de sahneye taşındı. Usta sanatçı Müjdat Gezen öncülüğünde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde hazırlanan prodüksiyon, izleyicilerden tam not aldı.

Ataşehir Belediyesi, kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılma vizyonuyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aradan geçen 46 yılın ardından yeniden hayat bulan ve usta sanatçı Müjdat Gezen'in imzasını taşıyan "Gırgıriye Müzikali", İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Gösterim öncesinde gerçekleştirilen ilk okuma ve kostümlü sahne çalışmalarıyla başlayan süreç, prömiyer gecesinde adeta zirveye ulaştı. Salonun tamamen dolduğu gecede, seyirciler nostalji ve eğlenceyi bir arada yaşadı. Müzik, dans ve sahne performanslarıyla zenginleşen gösteri, Yeşilçam'ın samimi mahalle atmosferini bugüne taşıdı.

Nostalji ve sahne büyüsü bir arada

Roman mahallesinde geçen hikayesiyle hafızalara kazınan Gırgıriye, müzikal uyarlamasıyla izleyicilere hem nostalji yaşattı hem de modern bir sahne deneyimi sundu. Renkli kostümler, enerjik danslar ve unutulmaz melodilerle zenginleşen gösteri, Yeşilçam'ın sıcak ve samimi atmosferini sahneye taşıdı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkati çeken müzikalde Müjdat Gezen'in yanı sıra Uğur Dündar, Perran Kutman, Gülben Ergen, Ceyhun Fersoy, Şeyla Halis, Günay Karacaoğlu, Ömür Göksel, Selçuk Ural, Semiha Yankı ve Defne Yalnız gibi usta isimler sahne aldı. Sanatçıların performansı izleyicilerden tam not aldı.

Usta oyuncuların yer aldığı kadro, enerjisiyle izleyenleri etkiledi. Nostaljik şarkıların modern düzenlemelerle buluştuğu müzikal, renkli kostümleri ve akıcı sahne diliyle dikkati çekti. İzleyiciler zaman zaman şarkılara eşlik ederken, sahnedeki atmosfer adeta geçmişe yolculuk yaşattı.

Adıgüzel'den sanata destek mesajı

Gösteriye, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eşi Elif Duygu Adıgüzel ve kızlarıyla birlikte katılırken; Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin de eşi Aylin Yeğin ile katıldı.

Gösterimi izleyen Başkan Adıgüzel, gecenin sonunda sanatçılara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Sanatın ve tiyatronun büyülü atmosferini bu akşam Ataşehir'de hep birlikte yaşadık. Ataşehir, bu gece adeta bir yıldızlar geçidine ev sahipliği yaptı. Kültür ve sanatın kalbinin attığı bir merkez olma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Biz her zaman sanatın ve sizlerin yanındayız. Bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere teşekkür ediyor, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Kültür merkezinde bugüne kadar düzenlenen en yoğun katılımlı etkinliklerden biri olan müzikal, sanatseverlerin ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Gece sonunda usta sanatçılara çiçek takdimi yapılırken, izleyiciler tüm ekibi dakikalarca ayakta alkışladı.