Girişim Sermayesinde Paradigma Değişimi: Erken Getiri ve İstikrarlı Büyüme Öne Çıkıyor

11.04.2026 17:20
Dünya genelinde girişim yatırımları yılın ilk çeyreğinde 297 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, yatırımcıların artık erken getiri ve disiplinli büyümeye odaklandığını, unicorn ile iyi şirket arasındaki farkın kapanmakta olduğunu belirtti.

Dünya girişim yatırımları yılın ilk çeyreğinde 297 milyar dolarla rekor kırarken, sermaye artık uzak vadeli vaatlerden çok erken getiri, istikrarlı nakit akışı ve disiplinli büyümeye yöneliyor. RePie Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu, 'Daha hızlı çıkış yapabileceğimiz şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyoruz' dedi.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Dayıoğlu, girişim sermayesinde son 5 yılda para toplama ve çıkışların zorlaştığını, ikincil fonların popülerleştiğini belirtti. Yatırımcıların artık 10-15 yıl sonra karlılığa geçecek şirketler yerine daha erken getiri sunan, disiplinli yönetilen ve istikrarlı nakit akışı oluşturan şirketleri tercih ettiğini vurguladı. 'Unicorn ile iyi şirket arasındaki fark kapanıyor' diyen Dayıoğlu, düşük çarpanlı ama istikrarlı büyüyen şirketlerin yüksek çarpanlı spekülatif yatırımların önüne geçtiğini ifade etti.

RePie Portföy, bu değişime somut adımlarla karşılık vererek, halka arza hazırlanan Baytuna ve Innovance'a yatırım yaptı. Innovance Bilgi Teknolojileri'nin halka arz süreci bu stratejinin ilk yansımalarından biri olarak gösteriliyor. Dayıoğlu, Türkiye'nin unicorn potansiyelinin yüksek olduğunu, nüfus, yetenek ve internet yaygınlığıyla globale çıkabilecek şirketler üretebileceğini söyledi. Yapay zeka, fintech, oyun ve savunma sanayii gibi sektörlerde unicorn çıkma ihtimaline işaret etti, ancak yurt dışından sermaye yatırımının kısıtlı olmasının büyümeyi yavaşlattığını ekledi. Coğrafi yakınlık, genç nüfus ve girişimci ruhla Türkiye'nin ilerleyebileceğine olan inancını dile getirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

