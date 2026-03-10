Antalya'da Girişimde Kadın Zirvesi'nin İkincisi Düzenlendi

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği iş birliğiyle 'Girişimde Kadın Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. Zirvede konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Bir kadın üretmeye başladığında yalnızca bir işletme büyümez. Bir aile güçlenir, bir şehir gelişir, bir ülkenin geleceği değişir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AGİDER iş birliğinde geçen yıl ilki gerçekleştirilen Girişimde Kadın Zirvesi'nin ikincisi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda gerçekleştirildi. Gökçen Atmaca moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; kadın girişimciler Başak Topbaştekin, Gaye Gül Ersan ve Zeynep Özcan deneyimlerini, yola nasıl çıktıklarını, başarı hikayelerini, finansal ve sosyal konularda karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaştı. Zirve sonunda S2B (Öğrenci-Girişimci Eşleşmesi) etkinliği de gerçekleştirildi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, bir toplumun kalkınmasının kadınların üretimde, ekonomi, sanatta ve karar mekanizmalarında güçlü şekilde yer almasından geçtiğine vurgu yaptı. Başkan Vekili Özdemir, "Kadın girişimciliği sadece iş kurmak değildir. Bir fikri bir cesareti gerçeğe dönüştürmektir. Bir kadın üretmeye başladığında yalnızca bir işletme büyümez. Bir aile güçlenir, bir şehir gelişir, bir ülkenin geleceği değişir" dedi.

"Kadın varsa üretim vardır, umut vardır"

Özdemir, Antalya'nın doğasıyla kültürüyle üretim gücü ve girişimcilik ruhuyla Türkiye'nin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu, bu şehrin en büyük gücünün hayallerinden vazgeçmeyen, üreten, risk alan ve geleceğe inanan kadınlar olduğunu kaydetti. Başkan Vekili Özdemir, "Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması için sizlerle beraber projeler üretmeye, girişimciliği güçlendirmeye ve kadınların fikirlerini büyütebileceği fırsatlar yaratmaya devam ediyoruz. Bugünün küçük fikirleri yarının büyük markalarıdır. Bugünün cesur adımları yarının güçlü ekonomisini kurar. Zirvenin yeni başarı hikayelerinin başladığı bir yolculuk olduğunu düşünüyorum. Zirvenin ilham dolu verimli ve güçlü işbirliklerine vesile olmasını diliyorum. Kadın varsa üretim vardır, umut vardır. Kadın varsa gelecek vardır" diye konuştu.

"Dünya hızlı bir dönüşüm süreci içinde"

AGİDER Başkanı Gökçen Atmaca da Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle zirvenin ikincisini düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"İlk zirveyi düzenlerken iken amacımız girişimcilik eko sistemine katkı sağlayacak bir buluşma noktası oluşturmak, deneyim paylaşımını teşvik etmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamaktı. Bugün bu buluşmanın büyüyerek devam ettiğini görmek bizler için kıymetli. Dünya hızlı bir dönüşüm süreci içinde. Teknolojide yaşanan gelişmeler yeni iş modelleri ve değişen ekonomik dinamikler girişimciliği her zamankinden önemli yere taşıyor. Kurumların sivil toplumun ve girişimcilik ekosisteminin birlikte hareket etmesi sürdürülebilir ve güçlü ekonomik yapı için önemli bir gerekliliktir."