Girit'te Türk Öğrencilere Birincilik

15.04.2026 12:42
Mimar Sinan Lisesi öğrencileri Girit'teki MRC Olimpiyatları'nda 'Rally Advance' kategorisinde birinci oldu.

ANKARA Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri ileri seviye çizgi izleyen robot ile Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen Minoan Robot Sporları (MRC) Global Olimpiyatları'nda 'Rally Advance Senior' (Ralli İlerlemesi Kıdemliler) kategorisinde 1'inci oldu.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 12'nci sınıf öğrencileri Zübeyir Ayan, Alperen Daldal, 11'inci sınıf öğrencisi Eren Biçer, 10'uncu sınıf öğrencileri Bekir Kerem Kalaycı, İbrahim Burak Korkmaz, Nihat Dönmez, ileri seviye çizgi izleyen robot geliştirdi. Öğrenciler, 3-6 Nisan tarihlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'nda düzenlenen MRC Global Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti. Öğrenciler, 55 ülkeden yaklaşık 3 bin 600 yarışmacının katıldığı olimpiyatta 'Swallow Robot Takımı' olarak 'Rally Advance Senior' (Ralli İlerlemesi Kıdemliler) kategorisinde yarıştı. Bu kategoride robotlar, 10 metrelik düz bir pistte siyah-beyaz çizgiyi takip ederek ilerleyip, en kısa sürede parkuru tamamlamaya çalıştı. 6 öğrenci tarafından geliştirilen robot, parkuru 2,9 saniyede tamamlayarak birincilik elde etti. Yarışmada robotlar hız, doğruluk ve sensör kullanımı gibi kriterlere göre değerlendirildi.

'İKİNCİ DENEMEDE BAŞARILI OLDUK'

Takımda yer alan 11'inci sınıf öğrencisi Eren Biçer (16), yarışmaya 2 proje ile katıldıklarını söyleyerek, "Birisi maraton, birisi rally advance. Bizim şampiyon olan robotumuz rally advance. Bunu drag yarışı gibi düşünebiliriz aslında. Yaklaşık 1 aylık bir süremiz vardı. Diğer takımlar bizden daha fazla hazırlanmıştı. 90 dakikalık bir test süremiz vardı. Ardından pist alanına geçtik. Pist 10 metre düz bir çizgi. İki çizgi var. İlkinden geçince devam etmesi, ikinci çizgide durması gerekiyor. İlk denemede 3 saniye yaptık; ama duvara çarptığımız için yarım saniye ceza aldık. İkinci denemede tek seferde 2,9 saniye yaparak birinci olduk. Yarışmaya son 15 dakikada katılabildik. Çünkü robotumuzda bazı problemler vardı, onları son anda çözdük" diye konuştu.

'TAKIMDAN BİRİ EKSİK OLSA BAŞARAMAZDIK'

Eren Biçer, takımda herkesin bir görevi olduğunu söyleyerek, "Ben kodlama kısmındaydım, diğer arkadaşlar teknik konularda çok yardımcı oldu. İngilizce bilen arkadaşlarımız da iletişimde destek oldu. Takımdan biri eksik olsa bu başarı gelmezdi. İlk 10 dakika çok stresliydik. 3 tane daha Türk takımı vardı. Onlar da gerçekten çok destek oldu bize. Biz ilk defa gidiyoruz. Diğer takımlar birkaç kere gelmişler bu yarışmaya. Bizden daha hazırlıklılar. Kendimize çok güvenmiyorduk ama robotumuza güveniyorduk. Ülkemize birincilikle döndük hem de az hazırlanmamıza rağmen. Takım arkadaşlarımızla beraber ülkemize ve okulumuza bu birinciliği sunduğumuz için gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede 81 ile genelge Bakan Gürlek'ten "Sonuna kadar gidilsin" talimatı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Pezeşkiyan: Diyaloğa hazırız ancak teslim olmayız
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu
Gülistan Doku dosyasında şok polis detayı Sim kart ve para trafiği ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 12:53:28. #.0.4#
