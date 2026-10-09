Girne açıklarında batan gemide bulunan naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu doğrulandı - Son Dakika
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Girne açıklarında batan gemide bulunan naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu doğrulandı

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Girne açıklarında batan gemide bulunan naaşın Mustafa Demir\'e ait olduğu doğrulandı
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KKTC Başbakanlığı, batan gemide daha önce bulunan naaşın DNA incelemesiyle Mustafa Demir'e ait olduğunu bildirdi. 30 Ağustos'ta Girne'den hareket eden Filo Jet'te 239 kişi kurtarıldı, 8 kişi kazanın günü yaşamını yitirdi, bugüne kadar 19 naaşa ulaşıldı.

(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan bir naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda, naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa bir süre sonra su alarak batan gemide yaşanan kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmalar sırasında daha önce bulunan naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlandığı belirtildi.

DNA analizleri sonucunda, naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu kesinlik kazandı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.??????? 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi sağ kurtarıldı, 8 kişi kazanın meydana geldiği gün yaşamını yitirdi, bugüne kadar 19 naaşa ulaşıldı.

Kaynak: ANKA
Mustafa DemirKıbrısGüncelDünyaSon Dakika

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