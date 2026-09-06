Girne açıklarında batan gemiden 6. kayıp yolcunun naaşı çıkarıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolcular için yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 6. naaşa ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte kayıp sayısındaki düşüş, aileler ve yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Girne önlerinde batan gemideki kayıp yolculara yönelik arama kurtarma faaliyetlerinde 6. naaşa ulaşıldı
Kaynak: AA
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