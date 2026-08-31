Girne Açıklarında Gemi Kazası Araştırılsın

(ANKARA) - TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Girne açıklarındaki gemi kazasının tüm teknik yönleriyle ve şeffaf biçimde araştırılması çağrısında bulundu. Oda, "Özellikle yüzlerce insan taşıyan yüksek hızlı yolcu gemilerinde, bayrak devleti idaresinin, yetkilendirilmiş kuruluşların ve ilgili denizcilik otoritelerinin gerçekleştirdiği teknik denetim ve kontrollerin etkinliği doğrudan insan hayatıyla ilgilidir" ifadelerini kullandı.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Girne açıklarında yolcu gemisinin alobaro olarak batmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kazanın, "yüksek hızlı yolcu gemilerinde gemi stabilitesi, su geçirmez bütünlük, bölmelendirme ve hasar sonrası yüzebilirliğin önemini" yeniden gündeme getirdiği belirtilen açıklamada, yüksek hızlı yolcu gemilerinin klasik deplasman tipi gemilerden farklı hidrodinamik ve operasyonel özelliklere sahip olduğu ifade edildi. Açıklamada, gemilerin yalnızca normal çalışma koşullarındaki "hasarsız stabilitesinin" değil, gövde içerisine su girmesi halinde sahip olması gereken "yaralı stabilite ve yüzebilirlik kabiliyetlerinin" de değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

HSC CODE'A DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) yüksek hızlı teknelere yönelik HSC Code kapsamında; yüzebilirlik, stabilite, su geçirmez bütünlük, bölmelendirme, hasarlı durumda stabilite, yükleme ve stabilite değerlendirmelerine ilişkin özel hükümler bulunduğuna dikkat çekildi.

Gemi emniyetinin yalnızca tasarım aşamasında yapılan hesaplar ve alınan sertifikalardan ibaret olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geminin işletme ömrü boyunca; gövde yapısının ve su geçirmez bütünlüğünün korunması, yapılan tadilat ve ağırlık değişikliklerinin stabilite üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, su geçirmez kapı ve açıklıkların kontrolü, sintine ve drenaj sistemlerinin işlerliğinin sağlanması, geminin güncel yükleme durumunun onaylı stabilite kriterleri içerisinde tutulması ve periyodik sörvey ve kontrollerin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi, yolcu güvenliği açısından vazgeçilmezdir.

Özellikle yüzlerce insan taşıyan yüksek hızlı yolcu gemilerinde, bayrak devleti idaresinin, yetkilendirilmiş kuruluşların ve ilgili denizcilik otoritelerinin gerçekleştirdiği teknik denetim ve kontrollerin etkinliği doğrudan insan hayatıyla ilgilidir. Bu nedenle meydana gelen kazanın tüm teknik yönleriyle ve şeffaf biçimde araştırılması; geminin stabilite ve yaralı stabilite hesaplarının, mevcut yükleme durumunun, su geçirmez bölmelendirmesinin, gövde yapısının, bakım ve sörvey geçmişinin, sertifikalarının ve son denetim kayıtlarının uzmanlar tarafından ayrıntılı biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

"DENİZDE EMNİYET ANCAK EKSİKSİZ DENETİM VE KURALARA EKSİKSİZ UYUM İLE SAĞLANABİLİR"

Kazanın nedenlerinin ortaya çıkarılması yalnızca sorumlulukların belirlenmesi açısından değil, benzer kazaların tekrar yaşanmaması ve denizde can güvenliğinin geliştirilmesi açısından da zorunludur. Kazanın kesin nedeninin, ilgili resmi makamlar tarafından yürütülecek bağımsız ve şeffaf bir teknik inceleme ile ortaya konması esastır.

Gemi Mühendisleri Odası, gemi mühendisliği ve stabilite değerlendirmesi alanındaki teknik birikimini, talep edilmesi halinde bu incelemeye destek olmak üzere hazır tutmaktadır. Gemi mühendisleri olarak, denizde emniyetin ancak doğru mühendislik, etkin denetim ve kurallara eksiksiz uyum ile sağlanabileceğini bir kez daha vurguluyoruz.

Arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede olumlu şekilde sonuçlanmasını temenni ediyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."