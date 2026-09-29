Girne'deki gemi faciasında 5 yaşındaki çocuk ve Nihat Pancar'ın kimliği belirlendi - Son Dakika
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Girne'deki gemi faciasında 5 yaşındaki çocuk ve Nihat Pancar'ın kimliği belirlendi

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Girne\'deki gemi faciasında 5 yaşındaki çocuk ve Nihat Pancar\'ın kimliği belirlendi
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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında gemi faciasında hafta sonu bulunan iki naaşın kimliğinin DNA ile belirlendiğini açıkladı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki çocuğa, diğerinin Nihat Pancar'a ait olduğu, bugün bir naaşa daha ulaşıldığı ve DNA çalışması başlatıldığı bildirildi.

(LEFKOŞA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında hafta sonu bulunan iki naaşın kimliğinin DNA incelemesiyle belirlendiğini açıkladı. Naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin Nihat Pancar'a ait olduğu bildirildi. Bugünkü çalışmalarda ise bir naaşa daha ulaşıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, hafta sonu bulunan iki naaş üzerinde yürütülen DNA çalışmalarının tamamlandığı, naaşlardan birinin 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'e, diğerinin ise Nihat Pancar'a ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Bugün devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığı belirtilen açıklamada, kimliğinin belirlenmesi için DNA çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Arama çalışmalarının devletin tüm imkanları kullanılarak sürdürüldüğü ifade edilirken, hayatını kaybedenler için başsağlığı, kayıp yakınları için sabır ve metanet dileğinde bulunuldu.

Kaynak: ANKA
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