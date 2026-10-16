Girne Kaza Mahkemesi, batan Filo Jet davasında 9 şüpheliye 7 gün ek gözaltı verdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisiyle ilgili 9 şüpheli için 7 gün ek gözaltı süresi verildi.

Girne Kaza Mahkemesinde açılan "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" davasında yargılanan, aralarında kaptan, ikinci kaptan, mürettebat ve şirket çalışanlarının bulunduğu 9 kişi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Polis Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, Filo Denizciliğe ait Filo Jet adlı yolcu gemisinin Seyir Veri Kayıt Cihazı'nın (VDR) 28 Ağustos 2026'dan (kazadan 3 gün önce) itibaren durarak kayıt almadığını bunun neden olduğunu araştırdıklarını belirtti.

Polis Müfettiş Muavini Mannaş, geminin VDR cihazının durdurulması ile ilgili mürettebatın gemiye yabancı bir kişinin müdahalesinin olmadığı yönünde ifade verdiğini aktardı.

Batan gemide kaza öncesi arızalar belirlendi

Mannaş, mahkeme heyetine VDR cihazındaki 68 günlük veri bilgisinden 12 günlük kısmını dinleyerek deşifre ettiklerini anlatarak, buradaki konuşmalardan, batan Filo Jet adlı yolcu gemisinde kaza öncesi dümen, jeneratör ve egzoz arızalarının bulunduğunu belirlediklerini kaydetti.

Mahkeme heyeti, şüpheli 9 kişi için 7 gün ek gözaltı süresi vererek, duruşmayı 1 hafta sonraya erteledi.

Kazazede yakınları tepkili

Girne açıklarında batan gemide yakınlarını kaybeden aileler, sorumluların müebbet hapis gerektiren suçlardan yargılanmasını istedi.

Geminin batmasının ardından yargılanan 9 şüpheli 8. kez duruşmaya çıkarıldı.

Şüphelilerin Girne Kaza Mahkemesine çıkarılışı sırasında gemi kazasında yakınlarını kaybedenler protesto gösterisi düzenledi.

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan kazazede aileleri, şüpheliler için müebbet hapis cezası istediklerini vurguladı.

Girne'deki gemi kazası

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'taki kazada 27 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp olan Anni Asel Hilaloğlu adlı çocuğun bulunması için arama çalışmalarının KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sürdürüldüğünü duyurmuştu.