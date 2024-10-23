Giuliani'ye Tazminat İçin Lüks Varlıklarını Teslim Etme Emri

Güncel

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde avukatlığını yapan Rudy Giuliani'den, New York'taki evini, aracını, lüks saatlerini ve değerli eşyalarını, kaybettiği hakaret davasında tazminat olarak davacılara teslim etmesi istendi.

New York Bölge Yargıcı Lewsi Liman, eski New York Belediye Başkanı Giulani'nin ödeyeceği tazminata ilişkin kararını açıkladı.

Liman, 2020 başkanlık seçimlerinde Georgia'daki iki seçim görevlisinin açtığı "hakaret" davasını kaybeden Giulani'nin Manhattan'da bulunan dairesini, 1980 model klasik Mercedes aracını, Rolex, Shinola ve Bulova marka 26 lüks saatini ve bazı değerli eşyalarını davacılara vermesi gerektiğine hükmetti.

Giuliani'ye 7 gün süre veren yargıç, "Mahkeme bazı eşyaların davalı için duygusal değeri olabileceğini anlıyor ancak bu, davacılara yaklaşık 150 milyon dolar borcu olan davalıya hem lüks içinde hem de borçlu şekilde yaşama hakkı vermez." ifadesini kullandı.

Yargıç, kararda, tazminat hakkı kazanan davacıların Giuliani'den devredilecek varlıkların tasfiye ve satışının hızla tamamlanmasını sağlamalarına izin verileceğini belirtti.

Tazminat ödemesi için teslimi istenen varlıklardan apartman dairesinin 5 milyon, aracın 25 bin, saat ve diğer değerli eşyaların da 30 bin dolar değerinde olduğu belirtiliyor.

Giuliani hakkındaki hakaret davası

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerinde Georgia eyaletinde görev yapan Ruby Freeman ve kızı Wandrea ArShaye Moss, Giuliani tarafından oy pusulası sayımı sırasında Trump aleyhine sahtekarlık yapmakla itham edilerek hedef gösterilmişti.

Freeman ve Moss, kendilerine iftira atıldığını ve can güvenliklerinin tehlikeye girdiğini belirterek, Aralık 2021'de Trump'ın avukatı Giuliani hakkında hakaret davası açmıştı.

Eski New York Belediye Başkanı Giuliani, Freeman ve Moss'un 2020'deki başkanlık seçimleri sırasında oy pusulasında sahtekarlık yaptıkları konusunda kamuoyuna yalan beyanda bulunduğunu kabul etmiş ancak bu sözlerinin ifade özgürlüğü tarafından korunduğunu savunmuştu.

Ağustos 2023'te, mahkemece suçlu bulunan Giuliani'nin tazminat ödemesi gerektiğine karar verilmiş, 16 Aralık 2023'te de bu meblağın 148 milyon dolar olduğu belirtilmişti.