Giza'da raydan çıkan vagonlara çarpan tren ilk belirlemelere göre 64 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Giza'da raydan çıkan vagonlara çarpan tren ilk belirlemelere göre 64 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde Kahire-Asvan hattında raydan çıkan vagonlara arkadan çarpan trenin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı. Yaralıların 54'ü Vasta, 10'u Ayat Hastanesi'ne kaldırılırken hatta seferler geçici olarak durduruldu.

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 64 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada yaralanan 64 kişiden 54'ünün Vasta Hastanesi'ne, 10'unun ise Ayat Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın ardından 52 ambulansın yaralıların tahliyesi ve hastanelere nakli için görevlendirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar'ın, yaralılara sunulan sağlık hizmetlerini yakından takip ettiği, Giza ve Beni Süveyf vilayetlerindeki sağlık kuruluşlarında hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Kahire'den Asvan'a giden 2010 numaralı klimalı yolcu treninin bazı vagonları, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktı.

Feyyum'dan gelen 134 numaralı trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen vinçler ve ağır iş makineleriyle bakım ve mühendislik ekiplerinin raydan çıkan vagonları kaldırarak yeniden raylara yerleştirmek için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferleri her iki yönde geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA
KahireGüncelMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Giresun’da hastaneyi karıştıran iddia Soruşturma başlatıldı Giresun'da hastaneyi karıştıran iddia! Soruşturma başlatıldı
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Osimhen’den sonra Galatasaray’a bir şok daha Leao’nun MR sonucu açıklandı Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı
Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı Köpek saldırısında hayvan besleyen kadın sorumlu tutuldu: Yargıtay kararı onadı
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
16:10
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül Zamda 31 bin lira sürprizi
Emekli maaşlarında tüm hesapları değiştirecek formül! Zamda 31 bin lira sürprizi!
15:40
Erdoğan ve Aliyev’in basın toplantısına damga vuran final Salon ayağa kalktı
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz
15:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 16:58:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Giza'da raydan çıkan vagonlara çarpan tren ilk belirlemelere göre 64 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android