Gizligider\'den Eskişehir\'e Ziyaret

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programları kapsamında kente gelen Gizligider, Vali Aksoy, vali yardımcıları ve ilgili kurum müdürleri tarafından karşılandıktan sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makamda gerçekleşen görüşmede, Eskişehir'de tarım ve orman alanında yürütülen projeler, yapılacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma konuları ele alındı.

Vali Aksoy, Gizligider'e kentin tarım ve orman alanındaki potansiyeli hakkında bilgi vererek, bu alanda yapılan çalışmaların ve gelecekteki projelerin önemine değindi.

Aksoy, Eskişehir'in tarım ve orman sektörlerinde gelişmeye açık bir il olduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Gizligider'e teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Gizligider ise Eskişehir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tarım ve orman alanındaki yatırımların ve projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalıştıklarını vurguladı.