GKRY, casusluk iddiasıyla 2 Rus diplomatı KIP'in takibi sonrası ülkelerine gönderdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
GKRY, casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 Rus diplomatı ülkelerine gönderdi. Rum basınına göre, KIP'in takibiyle tespit edilen diplomatların gizli belgelere erişimi olan Rum görevlilerle temas kurarak büyük bir casusluk şebekesi kurduğu öne sürüldü.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), casusluk yaptıkları iddiasıyla 2 Rus diplomatı ülkelerine gönderdi.
Rum basınındaki haberlere göre, Rum gizli servisinin (KIP) takibi sonucu, Rusya hesabına casusluk yaptıkları öne sürülen 2 büyükelçilik diplomatı tespit edildi.
Söz konusu 2 diplomat, GKRY'nin talebi üzerine ülkelerine gönderildi.
Rum basını, Rus diplomatların GKRY'de gizli belge ve bilgilere ulaşım yetkisi bulunan Rum görevliler ile temas kurarak büyük bir casusluk şebekesi kurduklarını öne sürdü.
Kaynak: AA
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