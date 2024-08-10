GKRY'de ABD askeri varlığına tepki - Son Dakika
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GKRY'de ABD askeri varlığına tepki

GKRY\'de ABD askeri varlığına tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ABD askeri güçlerinin liman ziyaretleri ve Gazze'deki durum gibi gerekçelerle askeri varlığını artırmasına muhalefet partileri tepki gösterirken, dün Ada'ya ulaşan bir Amerikan savaş gemisi protesto edildi.

10.08.2024 16:06
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), ABD askeri güçlerinin liman ziyaretleri ve Gazze'deki durum gibi gerekçelerle askeri varlığını artırmasına muhalefet partileri tepki gösterirken, dün Ada'ya ulaşan bir Amerikan savaş gemisi protesto edildi.

Rum kesiminin ana muhalefetteki aşırı solcu Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) yaptığı açıklamada, Kıbrıs'a yönelik ABD'nin artan savaş gemisi trafiğine dikkati çekti ve hükümeti, Ada'da yabancı askeri güçlerin yoğunlaşmasına rıza göstermek suretiyle aşırı derecede artan gerginliğin ortasına sürüklemekle suçladı.

Açıklamada, Hristodulidis hükümetinin ABD kuvvetlerinin Ada'da bulunmasının yaratabileceği tehlikeleri dikkate alması istenerek, "Bölgedeki gergin savaş ortamı, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tüm devletlerin ve halkların güvenliğine yönelik kelimenin tam anlamıyla devasa ölümcül riskler oluşturuyor. Tüm bölgemiz hesaplanamaz ve dramatik sonuçları olan genel bir yangın tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çerçevede, Amerikan askeri kuvvetlerinin İngiliz üsleri içinde ve dışında Ada'mızda yoğunlaşmaya devam etmesi, riskleri ve endişeleri artırıyor." ifadeleri kullanıldı.

AKEL'in Ada'yı yabancı ordular için bir üs konumunda değil, barış ve insani yardım köprüsü olarak görmek istediği kaydedilen açıklamada, Hristodulidis hükümetinin bu anlamda adımlar atması gerektiğinin altı çizildi.

Limasol'a gelen ABD gemisi protesto edildi

Liman ziyaretleri programı kapsamında dün Ada'ya ulaşarak Limasol Limanı'na demirleyen ABD amfibi hücum gemisi USS Wasp, aralarında Filistinli aktivistlerin de olduğu vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Limasol'da limana yakın bir yerde toplanan protestocular ABD saldırı gemisine karşı "Soykırıma liman yok" sloganları attı.

Ellerinde savaş karşıtı ve ABD ile İsrail'i protesto eden dövizler taşıyan göstericiler, ABD gemisi USS Wasp'ın Gazze'deki soykırıma destek verdiğini ileri sürerek, Güney Kıbrıs'ın ABD ile İsrail'e destek vermemesi gerektiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise Ada'da son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insani rolünün bir parçası olduğunu öne sürdü.

AKEL'i konuyu abartmakla suçlayan Letimbiotis, son günlerde gözlemlenen, gemi ve uçakların da katılımıyla artan hareketliliğin insani sorumlulukları kapsamına girdiğini savundu.

ABD uçakları tatbikat yaptı

GKRY Savunma Bakanlığı geçen hafta içinde Rum Milli Muhafız Ordusu ile ABD Hava Kuvvetlerine bağlı unsurların ortak tatbikat yaptıklarını açıklamıştı.

Lefkoşa Uçuş Bilgi Bölgesi'nde (FIR) gerçekleşen tatbikatta hava savunma ve hava araçlarına karşı sistemlerin reaksiyonu denendi.

Güney Kıbrıs'ta muhalefetteki AKEL ile bazı sivil toplum kuruluşları, ülkede her geçen gün artan ABD askeri varlığına karşı tepki gösteriyor.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY'de ABD askeri varlığına tepki - Son Dakika

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