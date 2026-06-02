GKRY, Farage'dan İngiliz üsleri için güvence istiyor

02.06.2026 17:54
Güney Kıbrıs, Nigel Farage'ın başbakan olması durumunda İngiliz üslerinin tek taraflı kullanımını engellemek için güvence talep etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), aşırı sağcı İngiliz siyasetçi Nigel Farage'ın başbakan olması durumunda İngiltere'den Ada'daki egemen üslerini, Orta Doğu'ya yönelik saldırılar için tek taraflı olarak kullanamayacağına dair güvence istedi.

Politico'nun haberine göre, GKRY, Farage'ın başbakanlık koltuğuna oturması halinde, Ada'daki İngiliz üslerini savaş durumunda saldırılar için tek taraflı kullanmasını engellemek üzere bu ülkeden güvence istiyor.

"Kıbrıs (GKRY) İngiltere'ye ait askeri üslerini Farage'ın etkilerinden korumaya çalışıyor" başlıklı haberde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, Kıbrıs'taki İngiliz askeri üslerini İran'a yönelik hava saldırılarında ABD tarafından kullanmasına izin vermeyi önce reddettiği daha sonra üslerin İran saldırılarını önlemek amacıyla "belirli ve sınırlı savunma amaçlı" kullanılmasına izin verdiği hatırlatıldı.

İngiltere'de 7 Mayıs'taki 140 seçim bölgesinde 5000'in üzerinde belediye meclisi sandalyesi ve bazı belediye başkanlıkları için yapılan seçimde sandıktan aşırı sağ çıkarken, haberde hem İngiliz hem de GKRY'deki yetkililerin, Farage liderliğindeki Reform UK Partisinin de aralarında bulunduğu bir İngiliz hükümetinin farklı kararlar alma ihtimalinden endişelendikleri ileri sürüldü.

Haberde, Güney Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerinin yıllardır hassas bir konu olmaya devam ettiğine değinilerek, ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırıların ardından 2 Mart'ta Akrotiri Hava Üssü'ne düzenlenen İHA saldırısıyla GKRY'nin güvenlik endişelerinin arttığı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Politico'ya yaptığı açıklamada, ocak ayından bu yana GKRY'ye radar sistemleri, insansız hava aracı (İHA) karşıtı sistemler ve hızlı jetler dahil olmak üzere ek savunma yetenekleri konuşlandırdığını ve İran ile yaşanan çatışmanın ardından bu yeteneklerin daha da güçlendirildiğini aktardı.

Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üsleri

İngiltere'nin kabul ettiği 1960'da yapılan Kıbrıs Bağımsızlık Anlaşması sonucu Akrotiri (Ağrotur) ve Dikelya'da İngiltere'nin kendi toprağı sayılan 2 egemen üssü ile Troodos Dağı'nda radar istasyonu ile bazı askeri izleme alanları bulunuyor.

İngiltere, ayrıca bu üsler ve radar istasyonu dışında Ada'da 40 kadar askeri tesis ve kontrol noktası edinme hakkına sahip olduğu, fakat bunların sadece 15 kadarının aktif olduğu biliniyor.

Kaynak: AA

