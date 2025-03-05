Glencore'a Kutsal Alan İhlali Cezası

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Avustralya'da bir yerel mahkeme, Aborjinler tarafından kutsal kabul edilen bir alanda 13 yıl boyunca izinsiz çalışma yapmaktan suçlu bulduğu İsviçreli madencilik şirketi Glencore'u, 31 bin 500 dolar para cezasına çarptırdı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Yargıç Alan Woodcock, Glencore şirketine ait McArthur River Maden işletmesinin ülkenin Northern Territory bölgesinde bulunan ve Aborjinler için kutsal kabul edilen Damangani bölgesinde yürüttüğü çalışmalar nedeniyle açılan davayı karara bağladı.

Şirketin, 2017'de bu "kutsal" bölgeye izinsiz korkuluklar yerleştirdiği ve 2009-2022 yıllarında izinsiz su izleme çalışmaları yaptığına işaret eden Woodcock, Glencore'nin ülkenin kutsal alanlarla ilgili düzenlemelerini ihlal ettiğine hükmetti.

Woodcock, kutsal alanlarda çalışabilmek için resmi izin belgesi olmayan şirkete, 13 yıl boyunca yaptığı çalışmalar nedeniyle 31 bin 500 dolarlık para cezası verdi.

McArthur River Maden yönetimi ise yaptığı açıklamada, Aborjin topluluğunu endişelendirdikleri için özür diledi.