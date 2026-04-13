Global Ports Holding Meksika'ya Adım Atıyor: Acapulco Limanı İşletme İmtiyazını Aldı

13.04.2026 10:30
Global Yatırım Holding'e bağlı Global Ports Holding, Acapulco Kruvaziyer Limanı'nı işletmek üzere 24 yıllık imtiyaz aldı ve limanı modernize ederek kruvaziyer turizmini geliştirmeyi hedefliyor.

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding (GPH), Meksika'ya adım atarak Acapulco Kruvaziyer Limanı'nı portföyüne ekledi. Şirket, Administration of the National Port System Acapulco (ASIPONA) tarafından düzenlenen 24 yıllık işletme imtiyazı ihalesinde tercih edilen teklif sahibi olarak seçildi.

Global Ports Holding, toplam 17.199 metrekarelik imtiyaz alanındaki kruvaziyer terminalini işletmeyi ve geliştirmeyi planlıyor. Proje kapsamında, kruvaziyer operasyonlarını geliştirmek, yolcu akışını iyileştirmek ve ziyaretçi deneyimini üst seviyeye çıkarmak amacıyla aşamalı yatırımlar gerçekleştirilecek. Şirket, küresel liman ağı ve kruvaziyer hatlarıyla kurduğu ilişkilerden yararlanarak Acapulco'daki kruvaziyer turizminin büyümesine destek olmayı hedefliyor.

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, Acapulco'nun zengin bir geçmişe ve güçlü potansiyele sahip olduğunu belirterek, ASIPONA ve yerel paydaşlarla iş birliği içinde bu potansiyeli ortaya çıkarmayı planladıklarını ifade etti. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanmasının ardından operasyonlara yılın ikinci çeyreğinde başlanması öngörülüyor.

Planlanan geliştirmelerle liman tesislerinin modernize edilmesi ve yeni ticari alanlar oluşturulması bekleniyor. Ayrıca, ASIPONA'nın 350 metre uzunluğunda yeni bir rıhtım inşa etmesi planlanıyor, bu rıhtımın 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanarak imtiyaz alanına dahil edilmesi hedefleniyor. Bu yatırımlar, Acapulco'nun Amerika kıtasının batı kıyısındaki kruvaziyer rotalarında önemli bir destinasyon olarak konumunu güçlendirmeye katkı sağlayacak.

