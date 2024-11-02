Göç İdaresi'nden Çatalca Açıklaması

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Göç İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da "Çatalca Geri Gönderme Merkezi'nde yabancılara kötü muamele" gösterildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, idari gözetim altına alınan her bir yabancı ile ilgili işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'na uygun olarak yapıldığı belirtildi.

Kanun uyarınca merkezlerde idari gözetim altında bulunan her bir yabancıya, yakınlarına, yasal temsilcisine, avukatına, acil ve temel sağlık hizmetleri ile telefon hizmetlerine erişme imkanı sağlandığı, yemek dahil hiçbir hak ve hizmetin kısıtlanmasının söz konusu olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bunun yanı sıra Çatalca Geri Gönderme Merkezi dahil tüm geri gönderme merkezleri, düzenli olarak denetlenmekte ve 7/24 esasına göre sürekli kameralarla kayıt altına alınarak izlenmektedir." denildi.