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Göç İdaresi: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler eski tarihli - Son Dakika
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Göç İdaresi: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler eski tarihli

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan düzensiz göçmenlerin yakalanma görüntülerinin bir yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Başkanlık, görüntülerin art niyetli bir şekilde yeniymiş gibi servis edilerek düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaya çalışan sosyal medya hesabı hakkında yasal süreç başlatıldığı ifade edildi.

Göç İdaresi: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler eski tarihli
06.01.2024 - 23:49,
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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, sosyal medyada yayımlanan düzensiz göçmenlerin kolluk kuvvetlerince yakalanmasına ilişkin görüntülerin bir yıl öncesine ait olduğunu bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, eski tarihli görüntülerin yeni tarihliymiş gibi "Polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun dorsesinden onlarca kaçak çıkıyor." başlığıyla yeniden dolaşıma sokulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu eski görüntüler, art niyetli şekilde yeniymiş gibi servis edilerek, halkı yanıltmayı ve büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz düzensiz göçle mücadeleyi karalamayı amaçlamaktadır.

Görüntülere konu düzensiz göçmenler, 1 yıl önce, 5 Ocak 2023'te kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanmış ve akabinde sınır dışı edilmiştir. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak suretiyle halk arasında endişe, korku veya panik yaratmaya çalışan ve devlet kurumlarını aşağılayan söz konusu sosyal medya hesabı hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır."

Kaynak: AA
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