Göçmen Kaçakçılığı Şüphesi: Tutuklama

13.04.2026 18:23
Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı, Afgan göçmen yakalandı.

Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Durdurulan otomobilin bagajında Afganistan uyruklu göçmenin yakalandığı operasyonda, göçmenin kaçışını organize ettiği öne sürülen şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yakalanan göçmen ise işlemlerinin ardından Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bayburt, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Korku filmi gibi Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü Korku filmi gibi! Deniz 100 metre içeri girdi, villalar çöktü
MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi MAREV Gaziantep’te seçim heyecanı: Abdülkerim Arslan güven tazeledi
Ankara Adliye’sinde akılalmaz olay Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı Ankara Adliye'sinde akılalmaz olay! Adli emanetten çaldığı paralarla bahis oynadı
Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi Halk sağlığını hiçe saydılar: 10 ton kaçak midye ele geçirildi
Nijerya ordusu ’yanlışlıkla’ pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı Nijerya ordusu 'yanlışlıkla' pazar yerini vurdu: 56 ölü, 14 yaralı
Netanyahu’yu kara günler bekliyor İran’la savaş İsrail’e pahalıya patladı Netanyahu'yu kara günler bekliyor! İran'la savaş İsrail'e pahalıya patladı

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
