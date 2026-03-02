Göçmen Kaçakçılığına Hapis Cezası - Son Dakika
Göçmen Kaçakçılığına Hapis Cezası

02.03.2026 10:28
Kırklareli'nde 2 sanık, göçmen kaçakçılığından 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nde "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık, 5 yıl 5 ay 18'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Serkan G. ve Ahmet B. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde göçmen kaçakçılığı yaptıklarını belirterek cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Sanık Serkan G. savunmasında pişman olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Diğer sanık Ahmet B. ise suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanık avukatları da savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Serkan G. ve Ahmet B.'yi 5 yıl 5 ay 18'er gün hapis ve 156 bin 200'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Olay

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 16 Şubat'ta bir otomobille İstanbul'dan Kırklareli'ne düzensiz göçmen taşındığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında durdurulan 22 LS 682 plakalı otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü Serkan G. ile otomobilde bulunan Ahmet B. gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler hakkında 19 Şubat'ta hazırlanan iddianame, Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: AA

