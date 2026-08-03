Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 21 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 21 Tutuklama

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheliden 21'i tutuklandı, 83 araç ve 11 bot ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığınca, 31 ilde "göçmen kaçakçılığı ile mücadele" kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 21'inin tutuklandığı bildirildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları, asayiş, otoyol ve komando timlerince 31 ilde karadan operasyonlar yapıldığı ifade edildi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 33 şüpheliden 21'inin çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 12'sinin hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bilgisine yer verilen açıklamada, 83 araç ile 11 bot ve bot motorunun da ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve kamu düzeni için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi, insan haklarını esas alan, kamu düzeninden taviz vermeyen ve milli menfaatlerimizi gözeten bir anlayışla kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Operasyon, Güvenlik, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 21 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:10:58. #7.13#
SON DAKİKA: Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 21 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.