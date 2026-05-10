Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 6 Yakalandı
10.05.2026 23:48
Hatay'da durdurulan araçta 6 göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı.

HATAY Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten polis ekipleri, bu amaçla Belen-İskenderun yolunda bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 6 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör gözaltına alındı. Araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 102 bin 719 TL idari para cezası yazılarak, araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör ise işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

