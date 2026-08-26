Göçmenlerden AfD'ye Tepki Eylemi - Son Dakika
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Göçmenlerden AfD'ye Tepki Eylemi

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Magdeburg'daki göçmen esnaf, AfD'nin yükselişine karşı dükkanlarını 5 saat kapalı tuttu.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde Magdeburg kentindeki göçmenler, aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'in (AfD) oylarının yükselişine tepki olarak dükkanlarını 5 saat kapalı tuttu.

Alman basınında yer alan haberlere göre Magdeburg kentindeki göçmen kökenli işletme sahipleri, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı bir mesaj vermek amacıyla 10.00-15.00 saatlerinde dükkanlarını kapattı.

Göçmen kökenli esnaf, AfD'nin anketlerde yüksek oy oranına ulaşmasına bir tepki olarak bu eylemi gerçekleştirdi.

Eylem için hazırlanan ve dükkanlara da asılan afişte "Yarın özgür ve demokratik bir toplumun kapıları kapanmasın diye bugün kapılarımızı kapatıyoruz. Bizi buradan kovmalarına izin vermeyeceğiz. Lütfen bizimle dayanışma içinde ol" yazısı yer aldı.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, esnafın dükkanlarını kapatmasının yanı sıra eyalet meclisi binası önünde bir gösteri yapıldığı belirtildi.

Haberde, Hasselbach Meydanı çevresinde çok sayıda dükkanın kapalı olduğunun görüldüğü ve dükkanlarda eyleme ilişkin afişlerin asıldığı ifade edildi.

Organizatörlerin bu eylemle göçmenler tarafından işletilen dükkanların olmaması durumunda nelerin eksik olacağına dikkati çekmek istediği aktarılan haberde, aynı zamanda eylemin AfD'nin seçim programının dikkatle incelenmesi için topluma bir çağrı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde anketlerde AfD açık ara önde görülüyor.

Anketlerde AfD yüzde 41-43 bandında birinci sırada yer alırken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 22-24 bandında ikinci sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

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