Göçük Altında Kalan İşçi Kurtarıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde altyapı çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.
Dürbinar Mahallesi'nde özel bir firmanın sürdürdüğü altyapı inşaatında göçük meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan işçilerden Z.A, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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