Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

28.05.2026 12:34
Meteoroloji, Giresun, Trabzon ve Artvin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Artvin'in güneyinde yerel kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların 2 bin 500 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı, zamanla havanın soğumasıyla 1800 metre rakım üzeri yükseklerde de kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün öğleden sonra ise Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ve zamanla Hatay'ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

