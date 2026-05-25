Gök Taşı Kraterleri Erken Dünya'da Yaşamın Sığınağı Olabilir

Dünya'nın erken dönemlerinde yoğun gök taşı bombardımanı yaşandı. Güney Kore'deki Jeokjung-Chogye Havzası'nda bulunan stromatolitler, bir meteor çarpması sonrası oluşan hidrotermal gölde gelişmiş olabilir. Bu yapılar, yaklaşık 23 bin 400 ila 14 bin 600 yıl önce oluştu ve sıcak su kaynaklarına işaret eden elementler içeriyor. Araştırmalar, kraterlerin mikroplar için korunaklı alanlar oluşturduğunu ve erken Dünya'da oksijen vahaları yaratmış olabileceğini öne sürüyor. Bu keşif, Mars'ta da benzer yaşam izlerinin aranmasına ışık tutuyor.