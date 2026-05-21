CHP'li belediyelerde memnuniyet artıyor

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ORDU) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'li belediyelerin anketlerde memnuniyet oranlarının arttığını belirterek, "2024 yılı aralık ayı ile bugün arasında değişen bir şey yok. Memnuniyetlerde herhangi bir azalma yok. Bütün bu operasyonların sonucunda halk CHP'li belediyelerin hizmetlerinden memnun olmaya devam ediyor. Altınordu Belediye Başkanımızın performansı Türkiye'de en başarılı ilk beş belediye başkanından birisi olarak gözüküyor " dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altınordu'da gerçekleştirilen CHP'li Orta ve Doğu Karadeniz Belediye Başkanları Toplantısı'nda ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Zeybek CHP'li belediyelerin anket sonuçlarından bahsederek şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce Altınordu'da durum nedir diye baktık. Dün bütün gün boyunca caddede yürüyüş yaptık. Gözlemlerimizle acaba anket arasında bir uyum var mı diye birkaç soru soruyoruz. Bir tanesi şu: Tutuklu Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile ilgili işleyen süreç konusunda bölgeler arasında farklılık gösterse de Türkiye genelinde yüzde 60 ila 69 arasındaki bir oranda millet bunun siyasi olduğuna, bunun hukuki bir temeli olmadığına inanıyor. İktidarın yargı eliyle uyguladığı bu yönteme destek verenin oranı yüzde 20'ler seviyesinde. Birinci boyut bu. İkincisi belediyelerden memnuniyet. Belediyelerden memnuniyet oranını 2024 yılının aralık ayında ölçmüştük. Şimdi sahadayız. 2024 yılı aralık ayı ile bugün arasında değişen bir şey yok. Memnuniyetlerde herhangi bir azalma yok. Yani bütün bu operasyonların sonucunda halk CHP'li belediyelerin hizmetlerinden memnun olmaya devam ediyor."

"ORDU'DA CHP BİRİNCİ PARTİ"

Peki bu döneme ilişkin bir önceki dönemle temel fark ne derseniz işte orada da Sayın Genel Başkan'ın ortaya koymuş olduğu performans belediyelerle CHP arasında bir oy farkı vardı, eskiden biz belediyelerde yüzde 30 oy alıyorsak Türkiye'de yüzde 20 alıyorduk. Belediye 35 alıyorsak milletvekilliği seçiminde yüzde 25 alıyorduk. Yani 10-15 puan arasında fark her zaman vardı. Şimdi o farkın kapandığını ve parti oylarının da belediye oylarına yaklaştığını görüyoruz. Burada başarılı örgüt çalışmaları bütünlüğü sağlamış olan il, ilçe, örgüt ve belediye organizasyonlarının şehirlerde topyekün partiyi yukarıya çıkardığını söyleyebiliriz. Ordu ilinde biz burada il, ilçe, örgüt, milletvekili, Cumhurbaşkanı Aday Ofisi, Çevre Politikaları Başkanımız, belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu performansın partiye yaklaşım nedir diye baktığımızda bugün çok net biçimiyle söyleyebilirim ki Ordu'da CHP birinci partidir. Hem de öyle yani yakın bir oy farkıyla değil, yani Ordu'da gerçekten CHP birinci partidir. Bu da demek ki burada dağıtılacak olan milletvekillerinin en azından yarısını ya da yarısından bir fazlasını alabilecek bir potansiyel olduğunu görüyoruz.

"ALTINORDU BELEDİYE BAŞKANIMIZIN PERFORMANSI İLK BEŞTE"

Altınordu Belediye Başkanımızın performansı Türkiye'de en başarılı ilk beş belediye başkanından birisi olarak gözüküyor. O bizim açımızdan da çok değerli. Burada memnuniyet oranları yüzde 68'le kadar çıkıyor. Bir belediye başkanının birinci döneminde ulaştığı memnuniyet gerçekten bizi çok onurlandırıyor, mutlu ediyor. Biz de genç belediye başkanlarımızla gurur duyuyoruz. CHP'nin önümüzdeki süreçte kadın belediye başkanı ve genç belediye başkan adaylarını çoğaltacağını, daha fazla kadın ve genç belediye başkanının toplumun hizmetinde olacağını da buradan belirtmek istiyorum. Kimi zaman yol kazaları olsa da Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu iradenin doğru olduğuna inanıyorum. Gençlere güvenmenin doğru olduğuna inanıyorum. Kadınların siyasette çok daha etkin olması gerektiğine inanıyorum.

"BİR İKİ YOL KAZASI OLDU DİYE ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Önümüzde bir kurultayımız var. 2028 yılında bir kurultay gerçekleştireceğiz. Bu kurultaydan sonra da 2029 yerel seçimlerini yapacağız. Tüzüğümüz gereği bu kurultayda kotalar, cinsiyet kotalarımızda da en düşük kota yüzde 40'a çıkacak. Bunun anlamı da özellikle büyükşehirlerde her beş meclis üyesinden ikisi mutlaka bir cinsiyetten olacak kadın da olabilir, erkek de olabilir. Ama yani eğer bir belediyede özellikle de içinde bulunduğumuz diyelim ki Altınordu için yani 20 tane meclis üyemiz varsa bunun en az 8 tanesi kadın ya da erkek olacak. Yani bir cinsiyetten en az 8 tane olacak. Bundan çok mutluyuz. Genç belediye başkanlarımızın performansının çok iyi olduğunu söylemek isterim. Toplum gençlere prim açıyor, kredi veriyor ve onların yaptığı çalışmaları olabildiğince destekliyor. Kadın belediye başkanlarımızın da ortaya koyduğu performans bazı saha ölçümlerinde de görüyoruz ki çok başarılı. Bir iki yol kazası oldu diye asla geri adım atmayacağız, inandığımız doğrudan geri dönmeyeceğiz."