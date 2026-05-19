Gökbey Helikopteri İçin Eğitimler Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökbey Helikopteri İçin Eğitimler Başladı

Gökbey Helikopteri İçin Eğitimler Başladı
19.05.2026 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Gökbey helikopterinin bakım teknisyenleri için eğitimlerin başladığını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce sertifikasyon süreçleri tamamlanarak tip sertifikası verilen yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlerin başladığını açıkladı. Türkiye'nin hava aracı sertifikasyonunu uçtan uca dijital ve milli platform üzerinden yönetebilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Ülkemiz artık sivil döner kanatlı hava aracını tasarlayıp üreten ve kendi ulusal otoritesiyle sertifikalandırabilen ülkeler arasında yer alıyor. Şimdi de yerli ve milli genel maksat helikopteri Gökbey için bakım teknisyenlerine yönelik eğitimlere başladık" dedi.

'180'DEN FAZLA TEST YAPILDI'

Gökbey'in 17 Mart'ta tip sertifikası alarak önemli bir eşiği geçtiğini belirten Uraloğlu, bu sürecin milletin azmi, devletin kararlı desteği ve mühendislerin yoğun emeğiyle tamamlandığını kaydederek, "Sertifikasyon sürecinde 600'ün üzerinde teknik toplantı gerçekleştirildi, 180'den fazla test yapıldı, yaklaşık 18 bin uçuş test noktasında doğrulama sağlandı ve 800'ü aşkın uyum dokümanı hazırlandı. Tüm süreçler başta CS-29 standartları olmak üzere uluslararası gerekliliklere uygun şekilde tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından geliştirilen yerli ve milli KDM-ORG sistemi üzerinden yürütülen eğitimlerle, Gökbey'in insan kaynağı altyapısının da güçlendirildiğini belirtti. Uraloğlu, "Bakım teknisyenlerine yönelik tip eğitimleri SHGM'nin KDM-ORG sistemi üzerinden verilmeye başlandı. Eğitim, ölçme-değerlendirme ve lisans süreçlerini tek bir dijital platformda topladık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökbey Helikopteri İçin Eğitimler Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor Şeker sanıp yuttu, pil olduğu filmde ortaya çıktı: Ölüme kadar götürebiliyor
Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kayıp olarak aranan kadının, cezaevinden izinli çıkan eski eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor Ünlü şarkıcı Atiye 4. kez anne oluyor
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir incelemesinde mezarı açılan ilk isim komşuları oldu
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti

13:08
Devlet Bahçeli’den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
Devlet Bahçeli'den binlerce gence Terörsüz Türkiye mesajı: Kardeşlik bağlarınız sağlam olsun
12:17
Mersin’de katledilen 5 kişi toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Mersin'de katledilen 5 kişi toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
12:08
Bakan Gürlek’ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması Suçlamaları tek tek saydı
Bakan Gürlek'ten Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması! Suçlamaları tek tek saydı
11:58
AK Parti’den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
AK Parti'den Eser Yenenler ve “Gezen Oğlak” tepkilerine yanıt
11:37
Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş
10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 13:34:00. #7.13#
SON DAKİKA: Gökbey Helikopteri İçin Eğitimler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.