Gökçe Eyüpgiller'in konseri Phaselis'te 3 bin 500 kişiyle en kalabalık gece oldu - Son Dakika
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Gökçe Eyüpgiller'in konseri Phaselis'te 3 bin 500 kişiyle en kalabalık gece oldu

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Kemer'de bu yıl 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali'nin üçüncü gününde Gökçe Eyüpgiller, 'Sezen'ce Bir Gece' adlı konser verdi. Konseri yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi; bu, festivalin 16 yıllık tarihindeki en yüksek katılımlı gece oldu.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali'nin 3'üncü gününde, Gökçe Eyüpgiller'in 'Sezen'ce Bir Gece' konseri gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği konser, festivalin 16 yıllık tarihinde en yüksek katılımlı gece oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) ve sponsorların katkılarıyla düzenlenen festivalin 3'üncü gününde Gökçe Eyüpgiller'in, Sezen Aksu'nun yıllardır bilinen ve dinlenen şarkılarından oluşan 'Sezen'ce Bir Gece' isimli sahnesi sanatseverlerle buluştu. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde sanatseverler, şarkılara hep birlikte eşlik etti. Gökçe Eyüpgiller'in yanı sıra piyanoda Metin Kiper ve bateride Akgün Çavuş da performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin izlediği konser, festivalin 16 yıllık tarihinde en yüksek katılımlı gece oldu.

Konseri Antalya Valisi Hulusi Şahin, eşi Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Canbaş, İl Müze Müdürü Mustafa Demirel, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, KETAV Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın Aytuğ, Haydar Çulfa, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, protokol üyeleri, yerli ve yabancı turistler ile çok sayıda vatandaş izledi.

KETAV BAŞKANI YORULMAZ SAHNEYE ÇIKTI

Gökçe Eyüpgiller'in daveti üzerine sahneye çıkan KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, Frank Sinatra'nın seslendirmesiyle ünlenen 'My Way' adlı parçayı söyledi. Yorulmaz'ın sahne performansı da izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

FESTİVAL BU AKŞAM SONA ERECEK

16'ncı Phaselis Festivali, bu akşam 'Bach'tan Türk Müziğine' başlıklı kapanış konseriyle sona erecek. Solist Dilek Türkan'ın sahne alacağı gecede, dört viyolonsel sanatçısından oluşan Çellistanbul da performans sergileyecek.

Klasik eserlerden Aşık Veysel'e, Türk Sanat Müziği'nden tangolara uzanan geniş bir repertuvar sunulacak konserde, kanun sanatçısı Serkan Mesut Halili de eserlere eşlik edecek.

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

Kaynak: DHA
Kültür SanatGüncelKültürTurizmGökçeKemerMüzikSon Dakika

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SON DAKİKA: Gökçe Eyüpgiller'in konseri Phaselis'te 3 bin 500 kişiyle en kalabalık gece oldu - Son Dakika
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