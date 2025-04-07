Gökçe Gökçen'den YÖK'e Tepki - Son Dakika
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Gökçe Gökçen'den YÖK'e Tepki

Gökçe Gökçen\'den YÖK\'e Tepki

CHP'li Gökçen, YÖK'ün boykota destek veren akademisyenlere disiplin cezası vermesini eleştirdi.

07.04.2025 21:00
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, YÖK tarafından üniversitelere boykot edenlere destek olanlara disiplin cezası verilmesine ilişkin yazı gönderildiğini belirterek tepki gösterdi. Gökçen, "Hukuksuz telkin, talimat ve emirlerle gençleri ve akademisyenleri hedef alanlar suç işlediğini bilsin ve buna göre hareket etsin." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Gökçe Gökçen, YÖK Başkanvekili tarafından üniversitelere, boykota katılanlara destek olanlara disiplin cezası verilmesine ilişkin yazı gönderildiğini belirterek tepki gösterdi.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"YÖK, 19 Mart'tan bugüne öğrenci ve akademisyenlerin cezalandırılması için üniversiteler üzerinde yoğun bir baskı kuruyor. Önce telkinlerle, telkinler yetersiz kalınca artık resmi yazılarla öğrencilerine destek olan akademisyenleri doğrudan tehdit etmeye başladılar. Bir taraftan ise öğrenciler, cezaevinde kitaplarına ulaşamıyor. İdari izinler gerekçe gösterilerek tüm bir bayram kitaplar cezaevindeki öğrencilerden uzak tutuldu. Sınavları bu hafta başlayan tutuklu öğrencilerin eğitim hakkı ihlal ediliyor. Tutuklanan öğrencilerin birçoğu sınavlarını kaçırmaktan endişeli, okulunu uzatmaktan, bursunu kaybetmekten ve ailesine yük olmaktan korkuyor." ifadelerini kullandı.

" İstanbul Üniversitesi'nde başlayan öğrenci hareketini bastıramadıkları için azar yediler"

Tutuklu gençlerin moralinin yüksek olduğunu aktaran Gökçen, "YÖK ise öğrencileri eğitim hakkından yararlandırmak yerine tehdit ediyor. Çünkü beyefendiler İstanbul Üniversitesi'nde başlayan öğrenci hareketini ilk gün bastıramadıkları için azar yediler. Şimdi kendilerini Saraya beğendirecekler, akıllarınca gençlerin sesini kesecekler. Akıllarınca gençleri tutuklayınca korkutacaklar. O gençler cezaevine ziyarette bulunan milletvekillerimize moral veriyor. Bize, içeriden moral ve güç veriyorlar." dedi.

Gökçen, YÖK tarafından üniversitelere, boykota destek olanlara disiplin cezası verilmesine ilişkin yazı gönderildiğini belirterek, "Hukuksuz telkin, talimat ve emirlerle gençleri ve akademisyenleri hedef alanlar suç işlediğini bilsin ve buna göre hareket etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçe Gökçen'den YÖK'e Tepki - Son Dakika

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