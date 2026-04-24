Gökçe Gökçen: "Genç ve Kadın Siyasetçiler, Nefret Söylemine Daha Çok Maruz Kalıyor"

24.04.2026 10:51  Güncelleme: 11:42
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde yaptığı konuşmada "Özellikle genç ve kadın siyasetçiler, nefret söylemine daha çok maruz kalıyor. Gülşah Durbay'ı hedef alanlar durmadılar ve yanlarına yenilerini eklediler. Gülşah her gün bu yalanları okudu. Sonra kamuoyu karşısına çıktı, durumunu anlattı ve tüm bu yalancıları mahkemeye verdi. Davaları kazanmaya başladı. Gülşah'ın gücünü gören genç kadınlar onu örnek aldılar. Ama Gülşah bu hastalık yüzünden vefat etti, artık aramızda değil. Ona iftira atanlar hala hayatta ve yeni genç kadınları hedef seçiyorlar. Dünyanın böyle olmasını mı istiyorsunuz? Siyasetin böyle olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa bazı etik ilkeleri benimseyip bazı sınırlar çizecek miyiz?" dedi.

CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde şiddet ve nefret söylemine karşı konuşma yaparak, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı anlattı. Gökçen şunları kaydetti:

"Siyasette nefret söylemini mutlaka yasaklamak gerekiyor. Çünkü nefret söylemi kullanıldığı an bir hiyerarşi dayatılmış oluyor. Kişiyi kendi düşüncelerini ifade etmek yerine kendisini veya başkalarını savunmaya mecbur bırakıyor. Bu kişi nefret söylemini çok iyi püskürtebilse bile kendi işini yapmaktan alıkonmuş oluyor. Bu şekilde nefret söylemi ırkçılığa ya da şiddete teşvik içermese bile yarattığı duyguyla bile ortamda haksız bir güç hiyerarşisi kuruyor. Sadece bu nedenle bile demokrasinin başlıca düşmanıdır."

Özellikle genç ve kadın siyasetçiler, nefret söylemine daha çok maruz kalıyor. Bir örnek vereceğim. Genç bir kadın Belediye Başkanı Gülşah Durbay bir ameliyat oldu. Hakkında dedikodu çıkarıldı. Partisinin başkanıyla birlikte olduğu ve kürtaj olduğu iftirası atıldı. Aslında Gülşah kolon kanserinden ameliyat olmuştu. Kardeşi hamileydi ve onu telaşlandırmak istemediği için hastalığını saklıyordu. Ama Gülşah'ı hedef alanlar durmadılar ve yanlarına yenilerini eklediler. Gülşah her gün bu yalanları okudu. Sonra kamuoyu karşısına çıktı, durumunu anlattı ve tüm bu yalancıları mahkemeye verdi. Davaları kazanmaya başladı. Gülşah'ın gücünü gören genç kadınlar onu örnek aldılar. Ama Gülşah bu hastalık yüzünden vefat etti, artık aramızda değil. Ona iftira atanlar hala hayatta ve yeni genç kadınları hedef seçiyorlar. Dünyanın böyle olmasını mı istiyorsunuz? Siyasetin böyle olmasını mı istiyorsunuz? Yoksa bazı etik ilkeleri benimseyip bazı sınırlar çizecek miyiz?"

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:42:14. #7.13#
