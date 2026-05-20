Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser programı düzenlendi.
Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde şarkıcı Deniz Seki sahne aldı.
Ünlü sanatçı konserde eski ve yeni şarkılarını ilçe halkıyla birlikte seslendirdi.
Seki, kendisini izlemeye gelen vatandaşlara teşekkür etti.
Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay da şarkıcıya konser sonunda çiçek verdi.
Son Dakika › Güncel › Gökçeada'da 19 Mayıs Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?