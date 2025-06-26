Gökçeada Müftülüğü ve Türk Diyanet Vakfı yetim çocuklara karne hediyesi dağıttı.
Müftülük, Türk Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin destekleri ile yapılan organizasyon yetimlerin yüzünün gülmesi amaçlandı.
Gökçeada Müftüsü Muharrem Altınhan yaptığı açıklamada "Yetim Gülerse Dünya Güler " sözleriyle yardımlaşmanın önemini vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Gökçeada'da Yetim Çocuklara Karne Hediyesi - Son Dakika
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