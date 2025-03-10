Gökçeahmet'te Dere Temizliği ve Menfez Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Gökçeahmet'te Dere Temizliği ve Menfez Çalışmaları Tamamlandı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Gökçeahmet Mahallesi'nde 6 kilometrelik dere temizlik ve menfez çalışmasını gerçekleştirerek bölgedeki tarım arazilerini taşkınlara karşı koruma altına aldı. Mahalle muhtarı çalışmalardan memnuniyetini dile getirdi.

10.03.2025 13:27  Güncelleme: 15:28
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(MANİSA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde 6 kilometrelik dere temizlik ve menfez çalışması yaparak, bölgedeki tarım arazilerini yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı koruma altına aldı. Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Tayfun Boldan, "MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla derelerimiz daha güvenli hale geldi" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekolojik dengeyi gözeten çalışmalara il genelinde devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü, dere yataklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar İlçesi'ne bağlı Gökçeahmet Mahallesi'nde 6 kilometrelik dere temizliği ve menfez çalışması gerçekleştirildi. Dere yatağındaki atıklar ve zararlı maddeler uzaklaştırılarak suyun akışı sağlıklı hale getirildi.

"MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla derelerimiz daha güvenli hale geldi"

Yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökçeahmet Mahalle Muhtarı Tayfun Boldan, "Tarım arazileri arasından geçen deremiz, yaklaşık 20 yıldır temizlenmiyordu. Her yıl kış aylarında çiftçilerimiz arazilerine gitmekte büyük sıkıntılar yaşıyordu. Yaptığımız müracaatlar sonrasında sağ olsun ekipler hemen sorunumuzu gidermek için kolları sıvadı. 6 kilometrelik deremizin belirli bölümlerinde bulunan geçiş yollarına da ekipler tarafından menfez çalışmaları yapıldı. MASKİ ekiplerinin çalışmasıyla derelerimiz daha güvenli hale geldi. Mahallelim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'e ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçeahmet'te Dere Temizliği ve Menfez Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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